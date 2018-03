Geen stroom bij verenigingen door vernield elektriciteitshuisje: 'Het is een ravage'

DEN HAAG - Vandalen hebben afgelopen week een elektriciteitshuisje in het Haagse Zuiderpark vernield. Daardoor zitten meerdere verenigingen in het clubhuis zonder stroom. 'Het is een ravage', aldus Albert de Zwart, voorzitter van Stichting Vrijetijdsbesteding Kleindierenteelt.

Volgens De Zwart gaat het nog wel even duren voordat ze weer stroom hebben. Om het elektriciteitshuisje te kunnen repareren moet energiebedrijf Stedin een vergunning bij de gemeente aanvragen voor de herstelwerkzaamheden in de grond.

'De procedure van deze vergunning kan zo'n tien weken duren. Dit kan de doodsteek zijn voor het clubhuis, omdat veel verschillende verenigingen, waaronder twee duivenverenigingen, een hondenclub en tafeltennisvereniging, gebruik maken van het pand', zegt De Zwart.



Angst voor vertrek verenigingen

De Zwart vreest voor de toekomst van het pand. 'Als de mensen uitwijken naar andere locaties bestaat de kans dat ze daar blijven. We hebben de mensen hard nodig voor de huur. Als ze weglopen is het gebouw niet meer rendabel.'

Het lot van de verschillende verenigingen gaat hem aan het hart. 'Ze kunnen niet zo lang zonder onderkomen. Als je hoort dat het tien weken gaat duren springen de tranen in je ogen. Deze mensen worden zwaar gedupeerd', aldus de voorzitter.



Wethouder gaat proberen te helpen

Volgens wethouder Boudewijn Revis is de gemeente geen elektriciteitsbedrijf en is Stedin verantwoordelijk voor de aansluitingen. 'Ik ben geen technicus en weet zelf niet hoe ingewikkeld deze zaak is', zei de wethouder. 'Als we snel kunnen helpen zullen we dat doen, maar dat gaan we uitzoeken.'

Revis zegt wel dat het de taak van de gemeente is om samen met de politie toezicht te houden. Stedin laat in een reactie weten de zaak te onderzoeken.



Triest

'Het is ongelooflijk triest voor de clubs en het is ontzettend asociaal dat een aantal mensen het continu voor anderen verpesten.' Dat zei Revis, die donderdagochtend vanwege de gemeenteraadsverkiezingen te gast was in Muijs in de Morgen.

'Nu is het dit, maar we hebben al eerder gehad dat een imker met de bijenkasten is lastiggevallen door vandalen', aldus Revis. 'Mensen maken gewoon andermans eigendommen stuk en het is ongelooflijk jammer dat we zulke asociale mensen hebben die het voor de stad, de buurt en het park verpesten.'



Verpesten

Maar vindt Revis: Niet alles kan van de overheid komen. 'Mensen moeten zichzelf weten te gedragen en ze moeten ook behoorlijk opgevoed worden door hun ouders', benadrukt hij. 'Ze moeten binnengehouden worden als ze zich 's avonds niet weten te gedragen.' Zo moeten jongeren gewoon bij hun ouders op de bank gaan zitten, vervolgt hij. 'Ik mag hopen dat het geen volwassenen mensen zijn die zich zo gedragen.'

