Deel dit artikel:











Koning Winter zit tulpen in Keukenhof dwars: 'Als het koud is groeien ze niet' Tuinmannen zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor de opening van de Keukenhof (2017 | Foto: ANP)

LISSE - Aankomend weekend komt Koning Winter de beginnende lente verstoren. Het kan tot -5 gaan vriezen. Daar zitten ze in de Keukenhof niet op te wachten, want daar beginnen de bloemen al te bloeien. 'Als het koud is, dan groeien en ontwikkelen ze niet', vertelt Bart Siemerink, directeur van de Keukenhof, donderdagochtend bij Muijs in de Morgen.

Geschreven door Bob Brinkman

'Afgelopen weken hebben ze (de bollen, red.) natuurlijk een mooie spurt gehad, het was lekker weer, dus de krokussen bloeien en de tulpen zitten tegen de bloei aan', aldus Siemerink. De bloembollen komen oorspronkelijk uit een hoog berggebied, dus de koud zijn ze gewend. Maar ondanks dat de bollen niet kapot gaan, hebben de bloemen nog wel een paar warme dagen nodig om echt tot hun recht te komen als de eerste bezoekers het park betreden.

Keukenhof volgende week weer open Bart Siemerink hoopt dus op een paar zonnige dagen, zodat de eerste bezoekers ook een 'prachtige Keukenhof' tegemoet kunnen wandelen. Die wandeling door het oude Hollandse park kan Siemerink nu nog in zijn eentje maken, maar vanaf donderdag 22 maart is de Keukenhof geopend voor alle bloemenliefhebbers. Speciaal dit jaar zijn de End Polio Now-tulpen, om aandacht te vragen voor het grootschalige vaccinatieprogramma tegen polio. Presentator Jörgen Raymann plantte de bollen afgelopen oktober en staan dit voorjaar, als de zon nog even zijn best doet, in bloei. Lees ook: Jörgen Raymann plant 'End Polio Now-tulpen' in Keukenhof