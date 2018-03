Nieuwe Westlandroute donderdagmiddag open

WESTLAND - De verlengde Veilingroute wordt donderdagmiddag geopend. De hele route krijgt al gelijk een nieuwe naam de Westlandroute. De nieuwe weg ligt tussen het Vlietpolderplein en de bocht in de Veilingroute (N222) ter hoogte van de Lange Broekweg.

Het nieuwe deel wordt via een tijdelijke rotonde aangesloten op de oude Veilingroute. Als later dit jaar de oude Veilingroute is verdubbeld naar twee keer twee rijbanen wordt dit veranderd in een kruising. De naamsverandering is op verzoek van de gemeente Westland.