'We moeten leegstaande verkrotte panden gaan aanpakken'

Boudewijn Revis in Muijs in de morgen

DEN HAAG - 'In Den Haag staan te veel leegstaande panden die steeds verder verkrotten door nalatigheid van de eigenaar. Dit moeten we gaan aanpakken.' Dat zei lijsttrekker Boudewijn Revis van de Haagse VVD in Muijs in de Morgen . Volgens Revis is hier de laatste vier jaar te weinig mee gebeurd.

De VVD heeft in het verkiezingsprogramma een half miljoen per jaar extra uitgetrokken om met pandeigenaren een programma te maken. Daarbij moet eerst geïnventariseerd worden waar de rotte kiezen in de stad staan. 'Daarna kunnen we kijken of we bijvoorbeeld de eigendomssituatie kunnen veranderen. Ook zouden we eigenaren kunnen gaan aanschrijven of zelfs beboeten', aldus Revis. 'Daarnaast gaat het ook om samenwerking met de eigenaren en gaan we kijken hoe we samen aan ontwikkeling kunnen doen.' De wethouder benadrukt dat ieder pand om een individuele aanpak vraagt.

Veiliger in de buurt Volgens Revis gaan mooiere panden zorgen voor een betere leefbaarheid en wordt verloedering op deze manier tegengegaan. 'Als je panden opknapt wordt de buurt automatisch mooier. Bovendien voelen mensen zich veiliger en hoeven buurtbewoners zich niet meer aan de panden te ergeren', zegt hij. 'Als het dan eenmaal opgeknapt is, moeten we er wel voor zorgen dat het ook zo blijft.' VOLG HIER ALLES OVER DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN De komende weken komen meerdere lijsttrekkers langs in de ochtendshow op Radio West. Vrijdag komt fractievoorzitter Richard de Mos van Groep de Mos langs.