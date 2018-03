Weer topdrukte verwacht bij bezoek Australische chef

DEN HAAG - De Australische chef Ben Ungermann, bekend van het tv-programma Masterchef Australië, komt weer terug naar Den Haag. Deze keer om zijn eigen biologische ijs bij Donuts & Co te lanceren.

Ungermann heeft in zijn woonplaats Ipswich al een eigen ijszaak met bijzondere smaken, zoals aardbei-balsamico, pecan-bacon en lavendel. En die laatste, zijn favoriet, gaat hij ook hier aan het Haagse winkelend publiek introduceren. Naast deze smaak zijn er ook andere ijssmaken zoals matcha, vanille en drop-ijs.

De chef met Nederlandse roots staat zaterdag vijf uur lang ijs te scheppen voor het publiek. Vorig jaar was er ook drukte toen Ben Ungermann de eerste donut zaak in Den Haag had geopend. Honderden mensen stonden in de rij voor de knappe chef.



Tip: komt niet allemaal tegelijk

Eigenaar Marcel Kardol verwacht dan ook weer topdrukte voor zijn zaak. 'Ik denk dat het zelfs nog drukker wordt dan bij de opening van de zaak omdat het zaterdag is.' Kardol raadt bezoekers ook aan om niet allemaal om 12.00 uur te komen, maar ook wat later op de dag.

[Instagram:https://www.instagram.com/p/BgT-TepDjvW/?hl=nl&taken-by=donutsandco.nl]