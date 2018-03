Deel dit artikel:











18-jarigen beroven kinderen in park Foto: John van der Tol

DEN HAAG - In wijkpark de Verademing in Den Haag zijn woensdag aan het einde van de middag vier jongetjes in de leeftijd van 12 en 13 jaar beroofd. De beroving gebeurde door vijf of zes jongens van ongeveer 18 jaar.

De jongetjes waren in de buurt van de tramhalte bij de Tripstraat toen de oudere jongens op hen afkwamen. Ze werden beroofd van hun geld. Na de beroving vertelden de slachtoffers hun verhaal aan een surveillerende agent. De politie is op zoek naar getuigen.