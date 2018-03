Leraar gezocht: zeven ton om onderwijs sexy te maken

DEN HAAG - Om het dreigende lerarentekort in Den Haag voor te zijn, gaat de gemeente nog meer maatregelen nemen. Snuffelstages, extra parkeervergunningen voor scholen, een kortingpas voor culturele activiteiten: alles wordt in de strijd gegooid om meer docenten voor de klas te krijgen. Hier maakt de gemeente Den Haag zeven ton voor beschikbaar.

Naast de extra parkeervergunningen en kortingspassen, wordt er gekeken of kinderopvangmedewerkers kunnen worden opgeleid als klassenassistent. Daarnaast start er een campagne om jongeren op de middelbare school in te lichten over het beroep. Ook komt er een onderzoek naar een eventuele Haagse lerarenopleiding.

Dat staat allemaal in een plan dat een groep met schoolbesturen, lerarenopleidingen en de gemeente maakten.

De Haagse Educatieve Agenda is in het leven geroepen om het lerarentekort aan te pakken.



'Drempels wegnemen'

Aan salaris en werkdruk van de huidige docenten kan niets worden gedaan, maar de gemeente wil het onderwijs door middel van deze plannen wel aantrekkelijker maken. Hier wordt door de gemeente Den Haag 700.000 euro voor uitgetrokken.

'Onderwijs is een heel mooie sector om in te werken', aldus onderwijswethouder Saskia Bruines (D66). 'Gemeente en schoolbesturen moeten er samen voor zorgen dat we de mensen die interesse hebben in het leraarsvak weten te mobiliseren, en dat we eventuele drempels wegnemen.'



Stakingen

In het najaar van 2017 werden er meerdere stakingen georganiseerd voor een betere werkdruk en een hoger salaris. Naar het Maliveld in Den Haag kwamen toen 60.000 ontevreden leraren, schooldirecteren, bestuurders en sympathisanten om te demonstreren.

LEES OOK: Nog geen nieuwe onderwijsacties in Zuid-Holland; estafetteacties starten in noorden