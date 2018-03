Westlandroute definitief open

DEN HAAG - Wethouder Bram Meijer en gedeputeerde Floor Vermeulen hebben donderdagmiddag de verlengde Veilingroute geopend. De hele route kreeg al gelijk een nieuwe naam de Westlandroute

De nieuwe weg ligt tussen het Vlietpolderplein en de bocht in de Veilingroute ter hoogte van de Lange Broekweg. Het nieuwe deel wordt via een tijdelijke rotonde aangesloten op de oude Veilingroute.



Als later dit jaar de oude Veilingroute is verdubbeld naar twee keer twee rijbanen wordt dit veranderd in een kruising. De naamsverandering is op verzoek van de gemeente Westland.

De nieuwe route is onder meer een uitkomst voor het vrachtverkeer dat vanaf de A12 komt en richting Hoek van Holland moet. Ook veel inwoners van 's-Gravenzande en het westelijk deel van Naaldwijk zullen vrijwel zeker De Westlandroute gaan gebruiken.

De openstelling van de Westlandroute vormt een van de laatste schakels in het zogenoemde het 3-in-1 project, waarbij het gaat om ingrijpende verbetering van het hoofdwegennet in dit deel van het Westland.