Maassluis rouwt om overleden cafébaas: 'Dit is met geen pen te beschrijven' Bloemen bij café 't Smitje in Maassluis | Foto: WOS Media

RIJSWIJK - De dood van cafébaas Lian Boel (52) maakt veel los in zijn woonplaats Maassluis. Het lichaam van Boel werd dinsdagavond gevonden in een huis in de Doelenstraat in Rijswijk. De polite vermoedt dat de Maassluizenaar is omgekomen door een misdrijf, de 46-jarige bewoner is aangehouden.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Bij het café van Boel, 't Smitje in Maassluis naast de Wethouder Smithal, zijn donderdagochtend de eerste bloemen gelegd. De Facebookpagina van het dartcafé is veranderd in een digitaal condoleanceboek. Op de pagina staat een profielfoto van een brandende kaars, onder de foto zijn inmiddels honderden reacties geplaatst: 'Woorden schieten tekort', schrijft Chantal. Freek laat weten het 'verschrikkelijk nieuws' te vinden. 'R.I.P. vriend maak ze gek daar boven dit heb je niet verdiend', aldus André.

Relationele sfeer Hoe Lian Boel precies is omgekomen heeft de politie niet bekendgemaakt. Het motief wordt gezocht in de relationele sfeer. De 46-jarige bewoner uit Rijswijk zit vast. De buurt heeft geen idee wat zich dinsdag precies in het appartement heeft afgespeeld.