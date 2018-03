Patty Janssen uit Den Haag op zoek naar Disney-spullen

DEN HAAG - "Alles mag, alles kan, niks moet, de muziek, de fantasie, herinneringen aan vroeger..." Patty Janssen uit Den Haag wordt helemaal enthousiast als ze over Disney vertelt. Ze ging als jong meisje al met haar ouders naar Disneyland en daar werd de liefde geboren.

Inmiddels vele jaren laten is Patty getrouwd en heeft ze twee kinderen (8 en 6). En een soort Disney-museum in huis! Knuffels, boeken, zelfs suikerzakjes van het park ontbreken niet in de verzameling. Maar hoe fanatiek ze ook verzamelt, er blijft natuurlijk altijd nog wat te wensen over....

Sinds haar huwelijk, nu 12,5 jaar geleden, sparen Patty en haar man Donald Ducks. De speciale uitgaves hebben bedrukte kaften die naast elkaar leuke portretten vormen. De verzameling staat opgesteld in een speciale kast in de speciale Disney-kamer. Maar zoals gezegd; de verzameling is nog niet compleet. Patty somt op: "Van Duckstad zoeken we nog 4, 5, 6, 8, 9, 10 en hoger. Van de extra pockets 17, 19, 27 en hoger. Van de pockets 241, 244, 246, 254, 256, 257, 259 en hoger. Van History alles behalve nummer 3". En van de Premiums zoeken ze nog alle exemplaren.

Patty was lange tijd ernstig ziek en kon toen niet sparen. Ze hoopt nu een inhaalslag te maken. Als deze lijst is afgestreept is Patty trouwens nog steeds niet klaar. Ze spaart namelijk ook de pins (speldjes) die meerdere keren per jaar door Disneyland worden uitgegeven.

HELP! Dit gaat SuperDebby alleen niet lukken. Heb jij nog iets liggen? Laat het weten! Superdebby@omroepwest.nl