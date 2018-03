Moerwijk! Houd je ladder of bootje in de aanslag voor Van de Kaart LIVE

DEN HAAG - Nog niets te doen op Tweede Paasdag? Help dan onze Jet Sol op weg. Met haar Van de Kaart-team maakt ze die dag een speciale Facebookuitzending. Het is voor het eerst dat elke stap van Jet Sol en haar team live in beeld te volgen is. En jij als kijker kan actief bijdragen.

Al seizoenen lang gaat Jet met haar team door huizen, over de schutting en door het water voor Van de Kaart. Samen met geluidsman Kees van de Knaap en cameravrouw Annelies Dijkman trekken ze in een kaarsrechte lijn door de regio. Daarbij moeten ze dwars door obstakels die ze op de route tegenkomen. Eerdere klimpartijen waren in het tv-programma te zien, maar nooit eerder live in beeld.

Op 2 april krijgt Jet Sol om 10.30 uur een plattegrond van Moerwijk in haar handen met daarop een lineaalrechte lijn. Vanaf dat moment is ze live in beeld te volgen. Het eindpunt is de obstakelrun van Atletiekvereniging AV Sparta. Zal Jet dat bereiken? Of strandt ze onderweg?



Help Jet!

Omroep West roept kijkers op om actief mee te doen en mee te denken. Kijkers kunnen bijvoorbeeld reageren onder de uitzending op Facebook als ze een bootje kunnen brengen of lid van een roeivereniging zijn.

Van de Kaart LIVE is Tweede Paasdag te volgen via de website en via de Facebooksite van Omroep West. De uitzending start om 10.30 uur, het is onbekend hoe laat de uitzending eindigt. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee Jet de lijn weet af te leggen. De inschatting is dat ze tussen 13.00-15.00 bij haar eindpunt is. Fans van het programma zijn welkom bij de atletiekvereniging om Jet, Kees en Annelies op te wachten.



Seizoen 7

Van de Kaart LIVE is een spectaculair begin van het zevende seizoen van het programma. De nieuwe uitzendingen zijn vanaf donderdag 5 april te zien op TV West.