Grote stroomstoring in omgeving Leiden voorbij

Ook in de winkels is de stroom uitgevallen | Foto: Unity

LEIDEN - De regio Leiden is donderdagmiddag enige tijd getroffen door een grote stroomstoring. Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk, Noordwijk, Rijnsburg, Roelofarendsveen, Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Sassenheim, Lisse, Hillegom en Warmond zaten zonder stroom. Sommige huishoudens kunnen nog last hebben van de stroomstoring. Hoe lang dat gaat duren weet netbeheerder Liander niet.

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT laat weten dat het ging om storing op een hoogspanningsstation in Leiden. Dit probleem werd snel verholpen, maar Liander moest daarna iedereen gefaseerd weer aansluiten. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

16.15 Volgens onze verslaggever zijn ook de gebouwen van de Universiteit Leiden weer open.



15.50 Onze verslaggever Mariët Overdiep is op de Universiteit van Leiden.



15.35: De brandweer schaalt af.



15.30: In Leiden is een flinke brand ontstaan door de stroomstoring. Het lijkt er volgens de brandweer op dat het herstellen van de stroom heeft gezorgd voor kortsluiting in een computer, die hierdoor vlam vatte.

15.15 De tentoonstelling GIF! in het Naturalis is genoodzaakt de deuren vandaag te sluiten.



15.10 Mediapartner Unity tweet dat de gebouwen van MBO Rijnland in Leiden zijn ontruimd en de rest van de dag niet meer open gaan.



15.00 Soms gebeurt het dat wanneer de stroom op het net terugkomt, de stop in de meterkast of de aardlekschakelaar uitslaat. Liander adviseert om de meterkast te controleren als je nog geen stroom hebt.

14.45 Liander meldt dat de stroomstoring in deze plaatsen is opgelost.



14.35 Volgens onze verslaggever heeft het LUMC weer gewoon stroom. Het LUMC laat ook op Twitter weten dat alles het weer doet.



14.30 De brandweer verwijst naar Liander voor de meest actuele informatie.



14.25 Tennet laat weten dat het gaat om storing op een hoogspanningsstation in Leiden. De oorzaak is nog niet bekend. Inmiddels is de spanning bij Tennet weer terug op het net gezet. De regionale netbeheerders zoals Liander moeten nu iedereen weer gefaseerd terug op het net plaatsen. Dit kan nog even duren.

14.20 Ook NS heeft last van de stroomstoring. 'De treinen rijden gelukkig wel', zegt een woordvoerder van de NS. 'Alle andere dingen die bij ons op stroom draaien, hebben er wel last van.' Zo kunnen reizigers niet in- en uitchecken. Ook de informatieborden en de omroepinstallaties doen het niet.

De NS bekijkt of het nodig is om extra servicepersoneel in te zetten. 'Wie niet kan in- en uitchecken moet zich melden bij het servicepersoneel of de klantenservice', aldus de woordvoerder.

14.15 Langzaam komen er berichten binnen dat mensen weer stroom hebben.

14.10 Het gaat volgens Liander zo'n 100.000 aansluitingen.

14.00 uur: De politie roept mensen op om geen 112 te bellen.



13.45 uur: Er zijn verschillende meldingen van liften die stilstaan in de regio.