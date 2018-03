Raadslid bedenkt oldschool oplossing bij internetstoring

DEN HAAG - Een boze vrouw, schreeuwende kinderen. 'Het internet doet het niet.' Voor raadslid Arjen Dubbelaar van Groep de Mos begon de dag niet al te vrolijk. 'En dan krijg je dat hele ritueel: modem resetten. Computer opnieuw opstarten. Wachten. Nog geen internet.'

Dubbelaar woont in de Haage wijk Wateringse Veld en daar is Caiway de internetprovider. Die kampte vandaag met een grote storing. Rond 10.00 uur was het probleem gevonden, daarna zouden klanten gaandeweg weer digitale verbinding met de rest van de wereld kunnen krijgen. Dubbelaar: 'Ik had pas rond 12.00 uur weer internet.'

Toen hij weer online was, ging het raadslid het direct even opzoeken. 'De Rijksoverheid ziet internet tegenwoordig als een basisbehoefte', ontdekte hij. Daarom wil Dubbelaar dat de gemeente Den Haag in actie komt, zodat de vele duizenden klanten in zijn wijk voortaan beter op de hoogte worden gesteld van problemen.



Overleg

De gemeente zou in overleg moeten gaan met de providers in de regio om de communicatie bij grote storingen te verbeteren. Want: 'Een hele ochtend geen internet? Dat is gewoon vervelend en helemaal als provider daar slecht over communiceert.'

Caiway bracht de klanten weliswaar via een twitterbericht op de hoogte van de problemen, maar dat is volgens het raadslid niet voldoende. 'Veel mensen hebben geen Twitter of hebben geen internetverbinding op hun telefoon.' Hij pleit voor een andere, oldschool, oplossing. 'Stuur als internetprovider gewoon een SMS-bericht naar je klanten als er een grote storing is. Dat scheelt een hoop frustratie.'