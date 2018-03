Deel dit artikel:











Gigantische boze Neptunus wil snel statiegeld op blikjes en flesjes Greenpeace zette deze vijf meter hoge Neptunus neer | Foto: Mark Kool Een schoolklas nam een kijkje op het Plein | Foto: Mark Kool

DEN HAAG - Met een groot sleepnet vol plastic en zijn vertrouwde drietand kijkt een grote houten Neptunus streng uit over het Haagse Plein. De vijf en een halve meter hoge mythische koning van de zee is neergezet door milieuorganisatie Greenpeace, naar aanleiding van het debat dat donderdagmiddag in de Tweede Kamer wordt gehouden over een uitstel van de invoer van statiegeld op flesjes en blikjes.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) wil nog drie jaar wachten met het invoeren van statiegeld op flesjes en blikjes, om bedrijven de mogelijkheid te geven zelf meer te recyclen. 'Waanzin', aldus Rijksen. 'Er ligt zoveel zooi op straat, met statiegeld kunnen we die voor zeventig tot negentig procent reduceren.' 'Wij willen nu statiegeld en de Nederlandse samenleving ook', vertelt Meike Rijksen van Greenpeace. 'Uitstel betekent dat er nog miljoenen extra flesjes in het milieu komen.'

Geldkwestie De milieuorganisatie vindt dat er teveel naar de supermarktlobby wordt geluisterd. 'Het bedrijfsleven noemt het een geldkwestie. Maar in Denemarken en Duitsland is het systeem zo ingericht dat het zelfs winstgevend is.' Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren is het hier mee eens: 'De industrie wil het niet ingevoerd hebben. Die hebben kennelijk toch een dikke vinger in de pap'. Suzanne Köger (GroenLinks) sluit zich aan bij Wassenberg. 'Ik hoop dat de staatssecretaris een groen hart heeft. Laten we de bedrijven niet hun zin geven, maar een effectieve maatregel invoeren.'

'Plastic tasjes moeten één euro zijn' Een klas van de Haagse School Vereniging kwam kijken bij de houten Neptunus. Zij hebben net een thema op school over milieu afgerond. Hier hebben ze onder andere geleerd over plastic tasjes. 'Ik zie het bij de Albert Heijn, daar zijn plastic tasjes 25 cent', vertelt Eloire. 'Dat is heel goed, maar ik denk dat ze één euro moeten zijn.' Ze laat trots een beschilderd linnen tasje zien. 'Ik denk heel veel aan het milieu!' De Tweede Kamer debatteert donderdag over het voorstel van de staatssecretaris om de plasticindustrie nog drie jaar de tijd te geven. Wanneer de Tweede Kamer hierover beslist, is nog niet bekend.