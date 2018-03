Voorbeschouwing Excelsior - ADO: Kuipers en Bakker vormen centraal verdedigingsduo

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk kan vrijdagavond in Rotterdam niet beschikken over centrale verdedigers Tom Beugelsdijk (scheurtje in hamstring) en Wilfried Kanon (geschorst). Hun plaatsen zullen worden ingevuld door Nick Kuipers en Danny Bakker.

Vermoedelijke opstelling:

Nick Kuipers en Danny Bakker zijn tegen Excelsior de vervangers van Wilfried Kanon en Tom Beugelsdijk. Zij vervangen de geschorste Wilfried Kanon en geblesseerde Tom Beugelsdijk. Tyronne Ebuehi viel tegen NAC uit met liesklachten, maar lijkt tegen Excelsior wel te kunnen spelen. Donny Gorter zal de plaats van Danny Bakker op het middenveld overnemen. Vanwege het geringe aantal centrale verdedigers heeft Groenendijk Guy Smith vanuit Jong ADO overgeheveld naar de A-selectie. Verder blijft de opstelling ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen NAC (0-2 verlies) ongewijzigd.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

‘Ik begrijp heel goed dat men schrikt van twee nederlagen, maar je moet er ook een beetje door heen kunnen kijken. Wij zijn niet in de war geraakt.

We doen gewoon ons ding, werken hard, we hebben wat tegenslag, maar dat hoort er ook bij. Wij kunnen tegen de ploegen die hoger staan goed spelen en we hebben moeite tegen de ploegen die onder ons staan’, gaat Groenendijk verder.

‘En de moeilijkste stap, van zelf alleen maar verdedigen, naar wedstrijden bepalen, dat is de fase waarin wij nu zitten. Jammer dat dan nu de nodige spelers er niet bij zijn, maar het is zoals het is.’



Eerder dit seizoen:

In oktober 2017 verloor ADO in eigen huis met 1-2 van Excelsior. In een rommelige wedstrijd kwamen de Rotterdammers als vroeg op voorsprong door een doelpunt van Jinty Canepeel.

Na 26 minuten spelen moest ADO verder met tien man door een tweede gele kaart voor Édouard Duplan. Sheraldo Becker bracht zijn ploeg niet veel later nog wel op gelijke hoogte,

maar een treffer in de 81e minuut van de geboren Hagenees Hicham Faik bezorgde Excelsior de 1-2 overwinning.



Uitgelicht:

In het seizoen 2015/2016 keek ADO tegen een 2-1 achterstand aan. Totdat Dennis van der Heijden zijn debuut in de hoofdmacht maakte en namens ADO de achterstand omboog in een 2-3 voorsprong.

Uiteindelijk werd de eindstand op 2-4 bepaald door een doelpunt van Mike Havenaar.



Mis niks van ADO Den Haag – NAC Breda:

De wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag is vrijdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl en Pim Markering doen verslag vanuit Rotterdam. Ook via de socials van Omroep West Sport mis je niets.