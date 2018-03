Brand in computer tijdens stroomstoring Leiden

LEIDEN - Tijdens de grote stroomstoring donderdagmiddag ontstond er een flinke brand aan de Sparrenrode in Leiden. Het lijkt er volgens de brandweer op dat het herstellen van de stroom heeft gezorgd voor kortsluiting in een computer, die hierdoor vlam vatte.

Hoe groot de schade precies is, is nog niet bekend. Wel is op de foto te zien dat de bovenverdieping van het huis flink is beschadigd.

Het is nog niet duidelijk of de bewoners vannacht in het huis kunnen slapen. De brandweer heeft weten te verkomen dat de brand oversloeg naar andere huizen.