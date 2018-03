Wil je je buurt verrijken, Fonds 1818 kan helpen

DEN HAAG - Een voetbaltoernooi, een buurtpicknick, samen met buren geveltuintjes verfraaien… Heb je altijd al iets willen doen om jouw buurt te verrijken, maar is het er niet van gekomen of weet je niet hoe je het aan moet pakken? Misschien kan Fonds 1818 je helpen.

Het fonds organiseert in alle gemeenten waarbinnen het werkt (onder meer de Bollenstreek, Den Haag en Leiden), zogeheten inspiratiecafés.Dit jaar bestaat het fonds 200 jaar. In dit feestjaar trekt het fonds met het project Verrijk je Buurt de regio in om in contact te komen met mensen die hun buurt willen verbeteren met een goed initiatief.

Heb jij een leuk idee? Voor goede plannen is er ook een geldbedrag beschikbaar!

Als je een idee hebt of gewoon wilt meedenken ben je welkom op de inspiratiecafés.