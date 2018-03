ADO-verdediger Guy Smith hoopt op minuten tegen Excelsior

Guy Smith in duel met Marvin Nieuwlaat van Scheveningen (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Guy Smith zit bij de uitwedstrijd tegen Excelsior voor het eerst dit seizoen bij de wedstrijdselectie van Fons Groenendijk. En dat smaakt voor de centrale verdediger direct naar meer.

De 22-jarige aanvoerder van Jong ADO wordt bij de selectie gehaald vanwege de personele problemen bij de selectie van Fons Groenendijk. Tom Beugelsdijk is enkele weken uitgeschakeld door een scheurtje in zijn hamstring en Wilfried Kanon is één duel geschorst.

Smith maakte al in 2014 zijn debuut in de hoofdmacht van ADO Den Haag, maar bij dat debuut bleef het ook. Uiteindelijk vertrok hij naar de amateurs van Noordwijk, waar hij ruim twee jaar speelde. Sinds afgelopen zomer is de verdediger weer terug bij ADO en nu hij bij de selectie zit wil hij voor zijn kans gaan. 'Dit zijn de maanden waarin de contracten worden verdeeld. Als je nu presteert, dan kan het hard gaan. Laat die minuten maar komen', aldus Smith.