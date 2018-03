Brandweer zoekt met spoed vrijwilligers op platteland

DEN HAAG - Brandweer Haaglanden gaat op het platteland actief mensen werven bij bedrijven in de buurt van brandweerkazernes. Als ze nu niets doen vreest de brandweer voor een tekort aan vrijwilligers. Binnen de veiligheidsregio werken tien kazernes met vrijwilligers.

'Vooral overdag zien we dat het steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers beschikbaar te hebben', zegt teamchef Midden-Delfland Ferry Dankier. Reden is volgens hem dat mensen vaak al veel vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld bij de voetbalclub of de hockey. Ook speelt mee dat steeds meer mensen werk hebben. 'Het heeft ook impact op het sociale leven', aldus Dankier.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de Brandweer Haaglanden er vorig jaar toch aardig wat vrijwilligers heeft bijgekregen, 5,2 procent om precies te zijn. Daarmee laat het korps na Utrecht en Rotterdam Rijnmond de grootste stijging zien. 'We hebben op dit moment nog geen acuut probleem, maar we willen het graag voor zijn', zegt Dankier.



Tegeltje

Het tekort dreigt vooral op het platteland omdat de brandweerkazernes in de steden beroepskrachten in dienst hebben. Er wordt vooral geworven bij bedrijven in de buurt van brandweerkazernes. Als een bedrijf iemand bij de brandweer laat gaan, komt er een speciaal ontworpen tegel op de muur. Donderdagmiddag werd er zo eentje uitgereikt in Maasland.