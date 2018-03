'Zeldzaam koud weekeinde op komst'

REGIO - Dacht jij dat we de winterkou definitief achter ons hebben gelaten? Dan heb je het mis: er wacht ons een uitzonderlijk koud weekeinde. Dat verwacht weerman Huub Mizee van Omroep West.

Door een koufront uit het oosten kan de verwachte neerslag vrijdagavond geleidelijk overgaan in sneeuw. Die kan in de nacht naar zaterdag plaatselijk blijven liggen. De temperatuur daalt daarbij naar 3 of 4 graden onder nul. Dat alles komt door een hogedrukgebied boven Scandinavië, dat bij ons een krachtige oostelijke stroming met koude lucht uit Noordoost-Europa veroorzaakt.

Zaterdag begint nog bewolkt, maar blijft grotendeels droog. Ondanks de zon, die in de middag af en toe de zon doorbreekt, blijft een krachtige oostenwind zeer koude lucht aanvoeren. Het wordt hooguit 1 of 2 graden. In de nacht van zaterdag op zondag kan het licht gaan vriezen en zondag overdag wordt het slechts 2 of 3 graden. We krijgen dan wel meer zon. Volgende week wordt het geleidelijk minder koud.



Pieken en dalen

Het komt volgens Huub Mizee maar zelden voor dat het half maart overdag zo koud blijft. 'In 1990 werd het op 17 en 18 maart maar liefst 20 tot 21 graden. Dat kan dus ook.'

