Overleden fietser is 82-jarige Hagenaar

DEN HAAG - De fietser die donderdagochtend in Den Haag bij een botsing met een vrachtwagen om het leven kwam, is een 82-jarige man uit Den Haag. De Hagenaar viel op de kruising van de Laan van Meerdervoort en de Anna Paulownastraat van zijn fiets toen hij met de vrachtwagen botste.

De man raakte bekneld onder de zware vrachtwagen en overleed ter plaatse, laat de politie donderdagmiddag weten. De Verkeers OngevallenDienst (VOA) onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De vrachtwagen is van een transportbedrijf, dat zich over de chauffeur ontfermde. 'Hij is erg geschrokken en wordt opgehaald', vertelde een medewerker donderdagochtend aan Omroep West.

LEES OOK: Fietser overleden na botsing met vrachtwagen in Den Haag