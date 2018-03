Nick Kuipers wil zich bewijzen en 'oude niveau pakken'

DEN HAAG - Nick Kuipers staat vrijdagavond in de basis als ADO Den Haag het opneemt tegen Excelsior. De centrale verdediger neemt de plaats in van de geblesseerde Tom Beugelsdijk, die kampt met een hamstringblessure.

Van een goede start bij ADO kan Nick Kuipers niet echt spreken. In de uitwedstrijden tegen PSV en Sparta startte hij in de basis, maar kon hij niet overtuigen. Trainer Fons Groenendijk was wel te spreken over de invalbeurt van Kuipers afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen NAC (0-2 verlies). 'Nick viel prima in en mag tegen Excelsior weer beginnen'.

De verdediger is blij met de kans die hij krijgt. 'Ik voel geen druk, het is lekker dat ik mag spelen. Voor mij is het belangrijk dat ik m'n oude niveau ga pakken. Als ik wedstrijdritme op doe en mijn vertrouwen terug krijg, dan komt het helemaal goed.'

Kuipers zal samen met Danny Bakker het hart van de defensie vormen tegen Excelsior en dat zit volgens de lange verdediger wel goed. 'Naast het voetbal ga ik goed met Danny om, de klik is goed. In het veld hebben we nog weinig samen centraal gespeeld, maar deze week op de training ging dat prima'.