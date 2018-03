Rechter behandelt na twee jaar dodelijke schietpartij Café La Suegra

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag behandelt vrijdag de zaak tegen Mildred M. (43) uit Capelle aan den IJssel. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij bij Café La Suegra in de Herenstraat in Den Haag. Daarbij kwam de 31-jarige Hagenaar Jursley Cijntje om het leven. Ook raakte een man zwaar gewond.

De hoofdverdachte in de zaak, Robertico Inesia, is al jaren spoorloos. Eind september 2015 zette de politie Inesia op de Nationale Opsporingslijst als vuurwapengevaarlijke verdachte. Voor zijn aanhouding is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.

De schietpartij vond 's ochtends vroeg plaats, rond 4.30 uur. Het motief is nog altijd onduidelijk. Volgens Elsevier was de aanleiding een ruzie tussen twee Curaçaose straatbendes No Limit Soldiers en Buena Vista City (BVC). Het slachtoffer, de 31-jarige Haagse Curaçaoënaar Jursley Cijntje, zou lid zijn van de No Limit Soldiers (NLS), volgens het weekblad.



'Niks te maken met drugs of geld'

Volgens de moeder van het slachtoffer had de schietpartij niets met drugs of geld te maken. Volgens haar ging de ruzie om een meisje. Jursley Cijntje was nog maar sinds kort woonachtig in Nederland om bij de moeder van zijn kind te gaan wonen.

Mildred M. wordt verdacht van onder meer het medeplegen van moord dan wel doodslag en poging tot moord dan wel doodslag. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt M. ervan dat ze het vuurwapen verborg in haar onderbroek en zo de uitgaansgelegenheid in heeft gesmokkeld. Zelf heeft ze dat ontkend.



Slagroomtaart gestolen

M. mocht in oktober 2015 haar proces in vrijheid afwachten. Drie maanden later werd zij opnieuw vastgezet voor het stelen van een slagroomtaart. Café La Suegra werd na de schietpartij gesloten.

