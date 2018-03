Samantha Steenwijk treedt op tijdens Bevrijdingsfestival in Den Haag

DEN HAAG - The Voice-finalist Samantha Steenwijk gaat optreden tijdens het Bevrijdingsfestival op het Malieveld in Den Haag. Ook komen DJ Fedde le Grand en Candy Dulfer naar het festival. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. Eerder werd al bekend dat onder meer Di-rect en RONDÉ op het festival staan.

In totaal zijn er bijna veertig optredens op het Haagse Bevrijdingsfestival. Het is de elfde keer dat het wordt georganiseerd. DJ Fedde le Grand zal als Ambassadeur van de Vrijheid op 5 mei per helikopter naar het Malieveld komen. De DJ's Tony Star en Matsoe Matsoe treden daar ook op. De organisatie hoopt dit jaar weer zeker 75.000 bezoekers naar het Malieveld te trekken.

Tijdens Bevrijdingsdag opent de Tweede Kamer de deuren voor het publiek. In de ontvangsthal van het parlement treedt Samantha Steenwijk ook op. Steenwijk stond afgelopen seizoen in de finale van The Voice of Holland. Ze werd tweede.

KIJK TERUG: Bevrijdingsfestival Den Haag 2017