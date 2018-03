Deel dit artikel:











Hoogste punt van grote verbouwing De Lakenhal bereikt Directrice Meta Knol tijdens de rondleiding. (Foto: Unity.nu)

DEN HAAG - Het hoogste punt van de nieuwbouw en de restauratie van Museum De Lakenhal is donderdag bereikt. Een trotse directeur, Meta Knol, nam de pers mee op rondleiding over het bouwterrein in het centrum van Leiden.

Museum De Lakenhal zit middenin een grootschalige verbouwing. Het museum is daarom al een tijd gesloten. Gewapend met bouwhelm en bouwschoenen kreeg de pers een uitgebreide rondleiding langs de oude én nieuwe plekken van het museum aan de Lammermarkt. In maart vorig jaar ging de bouw, na 90 jaar, eindelijk van start. In november kon het gloednieuwe dak al op het gebouw. Wethouder Robert Strijkt (D66) zegt dat de verbouwing aan het museum voorspoedig verloopt. Wel zijn er enkele financiële tegenvallers. Dit komt doordat het monument in een slechtere staat bleek te zijn dan verwacht. Deze tegenvallers worden echter deels gecompenseerd door financiële meevallers. Het museum opent naar verwachting in het voorjaar van 2019 de deuren weer voor het publiek.





