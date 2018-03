Karel de Rooij brengt variété voor jong en oud terug naar Den Haag

DEN HAAG - De Haagse theatermaker Karel de Rooij brengt vanaf 8 april een nieuwe voorstelling op de planken. Het heet RendezVous en het is een ontmoeting tussen veel verschillende kunstvormen, vertelt De Rooij in talkshow FRITS!

De Rooij, vooral bekend als Mini van het kleinkunstduo Mini & Maxi, staat zelf niet op de planken. De theatermaker heeft magiër Niek Takens, de komische operazangeres Francis van Broekhuizen en de muzikanten van de Wëreldbänd weten te strikken voor de shows. De presentator is tekstdichter Max Douw.

De 72-jarige Haagse theatermaker denkt nog niet aan stoppen. 'Van deze voorstellingen krijg ik veel energie, ik wil variété echt terug op de planken krijgen. Wat ik doe is voor iedereen, voor alle leeftijden en voor alle culturen.' De voorstellingen zijn op 8 april, 13 mei en 10 juni in de Sociëteit De Vereniging in Den Haag.

