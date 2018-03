Deel dit artikel:











Verkiezingsdebat in Leiden: Hoe houden we de stad leefbaar? Debatleiders Tjeerd Spoor en Leendert Beekman (Foto: Omroep West) Het Rapenburg in Leiden (Archieffoto)

LEIDEN - Nog maar een paar dagen en dan mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Voordat het zover is, organiseert Omroep West debatten in verschillende gemeenten in onze regio. Na de eerste debatten in Delft, Westland en Zoetermeer gaan om 18.00 uur de lijsttrekkers van de grootste politieke partijen in Leiden met elkaar in discussie op Radio West.

Wat moet er gebeuren met de vele auto's in het centrum en hoe blijft de binnenstad leefbaar voor de bewoners? En waar moeten er in de stad woningen worden gebouwd? Over deze en andere vragen gaan de Leidse lijsttrekkers in debat op Radio West. Live

Radio West en mediapartner Unity.nu zenden het debat live uit tussen 18.00 en 19.00 uur. Kun je debat in Studio De Veste in Leiden niet zelf bijwonen? Op Radio West (89.3 FM) kun je het debat live beluisteren. Of klik hier voor de livestream.