Het melkmeisje van Vermeer, maar dan in bloemen

WESTLAND - Studenten van de opleiding Bloem & Design aan het MBO Westland verdiepen zich deze week in de schilderijen van het Rijksmuseum. Ze moeten met bloemen een van de werken namaken en daar hebben ze veel fantasie bij nodig.

Zo verbeeldt een wit bloemstuk de melk uit het schilderij 'het melkmeisje' van de 17e eeuwse Delftse schilder Johannes Vermeer. En een oud-Hollandse molen in een weiland van de negentiende-eeuwse schilder Constant Gabriel wordt verbeeld met een boel mos en groene bloemen.

De school is gevestigd in het onlangs geopende World Horti Centre in Naaldwijk, samen met de nodige bedrijven uit de bloemensector. 'Wij wilden graag het bedrijfsleven integreren in het onderwijs', zegt docent Andrew Aue. 'Nu is het zover dat we geen schoolopdrachten meer hebben, maar echte opdrachten.'



Samenwerking

Dankzij de samenwerking met bedrijven zijn er genoeg bloemen beschikbaar voor het project met het Rijksmuseum. Annemiek Spronk zit namens het museum in de jury van dit bloemenproject: 'Ik let vandaag op wat de studenten heeft geïnspireerd en hoe ze dat hebben verwerkt naar de eenentwintigste eeuw.'