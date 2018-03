Pistool van Goudse verzetsheld Abraham de Korte naar Verzetsmuseum

GOUDA - Hij werd verraden en vandaag precies 73 jaar geleden opgepakt door de Duitsers. Het is het trieste verhaal van de Goudse verzetsman Abraham de Korte. Een pistool dat ooit van de Korte is geweest werd donderdag overhandigd aan het Verzetsmuseum in Gouda, waar ze erg blij zijn met de schenking.

‘Het is een FN-pistool model 1906, de derde uitvoering, en dit soort wapens werd onder anderen gebruikt door de Nederlandse recherche’, zegt Bert van Puffelen, medewerker collectiebeheer bij het Verzetsmuseum. ‘De geschiedenis van dit wapen is gewoon heel bijzonder. Abraham de Korte is voor Gouda een heel bekende verzetsman geweest. Als je dan zo’n wapen in handen krijgt dat na zeventig jaar ineens opduikt, dan is dat heel bijzonder.’

‘We zijn er al lang mee bezig’, vervolgt van Puffelen. ‘Een paar jaar geleden werden we gebeld door nabestaanden van de heer De Korte. Zij hadden nog wat spulletjes en vroegen of het museum wellicht interesse had. Ik ben toen gaan kijken en trof toen dit pistooltje aan.’



Verraden

Abraham de Korte hielp mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduiken en verstopte ook gedropte wapens. Op 16 maart 1945 werd hij opgepakt door de Duitsers. Verraden. Verraden door een man die verliefd was op dezelfde vrouw en hoopte meer kans te maken door zijn rivaal uit de weg te ruimen.

Op 3 april van dat jaar werd hij, vlak voor het einde van de oorlog en samen met negentien anderen, in Rotterdam als één van de laatsten gefusilleerd. Om eventueel verzet de kop in te drukken, lieten de Duitsers de lichamen een week liggen om anderen af te schrikken.



Het juiste moment

Dat het wapen precies 73 jaar na de arrestatie van De Korte komt kan volgens museumdirecteur Arjen van Wijngaarden geen toeval zijn. ‘Het komt heel goed uit dat we dit wapen nu ontvangen, want we hebben vanaf 28 april een grote tentoonstelling die Verhalen van Verzet heet. Wat kun je mooier dan het verhaal van Abraham de Korte naar voren brengen met dit wapen erbij?’

Het wapen werd overhandigd door agenten van de afdeling korpscheftaken van de politie-eenheid Den Haag. ‘Het gaat om een illegaal wapen en het is een lange weg om dat om te zetten. Er worden allerlei procedures opgestart en er wordt gekeken wat de bedoeling van zo’n wapen is. Ook wordt er gekeken of een wapen een zogeheten redelijk belang heeft. Dat was bij dit pistool zo, want er zit een hele geschiedenis achter. Na de procedure wordt een wapen legaal en dan pas mag het geschonken worden’, zegt brigadier Chris Labee.