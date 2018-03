Deel dit artikel:











Luister terug: Vierde verkiezingsdebat bij Radio West Debatleiders Tjeerd Spoor en Leendert Beekman (Foto: Omroep West)

LEIDEN - De Leidse CDA wil uitwijken naar Zoeterwoude om het nijpende woningtekort in de stad aan te pakken. Dat zei lijsttrekker Joost Blije donderdagavond tijdens het verkiezingsdebat in Leiden op Radio West. Tjeerd Spoor trekt deze week met het radioprogramma Studio Haagsche Bluf de regio door om verkiezingdebatten te houden. Na Delft, Westland en Zoetermeer waren de lokale politici in Leiden donderdag aan de beurt.

Heb je het verkiezingsdebat gemist? Luister het dan nu terug via deze link. Om het woningtekort in Leiden op te lossen moeten er tienduizend woningen worden gebouwd. Volgens Joost Blije kan Zoeterwoude een oplossing zijn. Dat er woningen bij moeten komen daar zijn de partijen het donderdag overigens wel over eens, maar waar ze moeten komen, daarover verschillen de partijen van mening. 'Leiden heeft zestig procent bebouwing. Zoeterwoude 11 procent', legt Blije uit. 'Die samenwerking moet mogelijk zijn.' De hele week zijn er debatten op Radio West tussen 18.00 en 19.00 uur. Zo worden onder andere nog Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda en Den Haag verder uitgelicht. Meer informatie is te vinden op onze verkiezingssite.