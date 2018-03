Deel dit artikel:











Rake Vragen: Waarom doet Leiden zo weinig tegen de 'verkamering'? Verkamering leidt tot armoedige taferelen in de Leidse wijk Transvaal (Foto: Omroep West)

LEIDEN - Verkamering is een van de belangrijke verkiezingsthema's in Leiden deze verkiezingscampagne. Bij verkamering wordt een huis opgedeeld in meerdere wooneenheden, vaak voor studenten of migranten uit Oost-Europa. Buurtbewoners beklagen zich over de problemen die deze verkamering met zich meebrengt in hun wijk.

In de Leidse wijk Transvaal zijn meer dan 160 woningen verkamerd. Voor een groot deel van de bewoners loopt het probleem de spuitgaten uit. 'Grote problemen zijn nu onder andere dat je struikelt over de fietsen als je over de kade loopt', zegt wijkbewoner Arthur Staal. 'Je komt mensen tegen die je niet kent, maar ook mensen die zich redelijk asociaal gedragen. Vroeger kende je elkaar nog, maar tegenwoordig herken je de buurt haast niet meer terug.' 'Verschrikkelijk', vindt bewoonster Miep Spierenburg. 'De huizen zijn er niet op gebouwd, het is verschrikkelijk gehorig. En ze komen maar en smijten met fietsen, ze zitten 's zomers op het balkon te brullen en te schreeuwen. Het gaat gewoon niet normaal.'

Rake Vragen Erik Deen stelde de Rake Vragen over het probleem van de verkamering. 'Dat komt doordat een meerderheid in de gemeenteraad van D66, GroenLinks, VVD en CDA alle belangrijke regelgeving tegenhoudt', zegt PvdA-politicus Gijs Holla. 'We hopen in de volgende collegeperiode wel strengere regels op te kunnen stellen.'