West Wekker: Huizen uit Leiden naar Zoeterwoude en koud weekend

REGIO - Goedemorgen! De werkweek zit er weer bijna op. Nog één dag en je kan weer met je benen languit op de bank liggen. Wij willen je ochtend alvast goed laten beginnen, dus we hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Zo vond in Leiden donderdagavond het verkiezingsdebat van Radio West plaats. En komend weekend kan je je warme kleding weer uit de kast trekken! Dit is de West Wekker!

1. Luister terug: Vierde verkiezingsdebat bij Radio West.

Tjeerd Spoor trekt deze week met het radioprogramma Studio Haagsche Bluf de regio door om verkiezingdebatten te houden. Na Delft, Westland en Zoetermeer waren de lokale politici in Leiden donderdag aan de beurt. Om het woningtekort in Leiden op te lossen moeten er tienduizend woningen worden gebouwd. Volgens CDA'er Joost Bleijie kan Zoeterwoude een oplossing zijn.

2. 'Zeldzaam koud weekeinde op komst'

Dacht jij dat we de winterkou definitief achter ons hebben gelaten? Dan heb je het mis: er wacht ons een uitzonderlijk koud weekeinde. Dat verwacht weerman Huub Mizee van Omroep West.

3. Pistool van Goudse verzetsheld Abraham de Korte naar Verzetsmuseum

Hij werd verraden en vandaag precies 73 jaar geleden opgepakt door de Duitsers. Het is het trieste verhaal van de Goudse verzetsman Abraham de Korte. Een pistool dat ooit van de Korte is geweest werd donderdag overhandigd aan het Verzetsmuseum in Gouda, waar ze erg blij zijn met de schenking.

4. Hoogste punt van grote verbouwing De Lakenhal bereikt

Het hoogste punt van de nieuwbouw en de restauratie van Museum De Lakenhal is donderdag bereikt. Een trotse directeur, Meta Knol, nam de pers mee op rondleiding over het bouwterrein in het centrum van Leiden.

5. Celstraf voor winkeldief die mensen verwondde tijdens vlucht

Een winkeldief die eerder deze maand drie mensen verwondde tijdens zijn vlucht heeft daarvoor vier maanden celstraf gekregen, waarvan één maand voorwaardelijk. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt. De 34-jarige man uit Den Haag duwde op 3 maart drie mensen van een roltrap in de tramtunnel bij het Haagse Spui.

Weer: Het blijft bewolkt met zo nu en dan regen of motregen. Later op de dag is er ook kans op natte sneeuw.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.