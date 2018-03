Leidse huiskamers podium voor vijftien intieme jazzconcerten

LEIDEN - Met bekende artiesten als Hans Dulfer, Benjamin Herman, Jules Deelder en Giovanca zou je het niet vermoeden, maar Jazz in de Kamer is misschien wel het meest exclusieve muziekfestival van Nederland. Met vijf verschillende routes door het Leiden wordt het publiek getrakteerd op drie intieme optredens.

Want dat is nog wel het meest bijzondere: de artiesten spelen in de huiskamer. Zo ook in die van mede-organisator Edwin van Veen. Als gastheer ontvangt hij zangeres Giovanca. Zij speelt drie sessies met een publiek van zo'n dertig mensen: 'Het is heel leuk om je huis beschikbaar te stellen voor zo'n intiem evenement, voor zo'n intiem concert.'

Het is alsof je in de woonkamer speelt, met je ouders als publiek. Maar volgens zangers Giovanca toch ook een beetje eng: 'Mensen zitten wel echt boven op je lip, maar ik vind het eigenlijk heel bijzonder.' En dat blijkt ook wel want de vierde editie van Jazz in de Kamer is al wekenlang uitverkocht. Voor komende zaterdag zijn overigens nog wel kaarten beschikbaar voor Jazz in de Kinderkamer.