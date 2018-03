Deel dit artikel:











D66-lijsttrekker Adriaan Andringa bij Muijs in de Morgen Adriaan Andringa (l) op campagne (Foto: Twitter.com/AdriaanAndringa)

DEN HAAG - Tot aan de verkiezingen hebben we elke dag een lijsttrekker te gast in ons radioprogramma Muijs in de Morgen. Tijdens de uitzending komt die regelmatig aan het woord. Vrijdagochtend praten we met de Voorschotense D66-lijsttrekker Adriaan Andringa.

Sinds 2009 is Andringa actief voor D66. Eerder sprak hij zich uit over een mogelijke fusie tussen Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Volgens hem is er momenteel sprake van een 'bestuurlijke spaghetti'. 'Het is daarom onvermijdelijk dat er wordt gekeken naar een bestuurlijke schaalvergroting', zei hij. Andringa voerde in 2012 campagne voor voormalig president Barack Obama en schreef in 2016 een boek over de presidentsverkiezingen in Amerika.

