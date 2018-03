Deel dit artikel:











Brandweer Haaglanden 'onwijs snel' op plaats van brand Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - Het brandweerkorps van de regio Haaglanden behoort tot de snelsten van het land. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De tijd om bij een brand te komen is 6,7 minuten. Brandweercommandant Esther Lieben van Haaglanden zegt dat dit 'onwijs snel' is, want het gaat om de tijd vanaf het moment dat de melding gedaan wordt tot de brandweerauto op de plaats van de brand aankomt.

Landelijk gezien ligt de gemiddelde responstijd op 7 minuten en 42 seconden. Het CBS benadrukt dat de brandweer er langer over doet in dunbevolkte gebieden, zoals Drenthe, waar de rijafstanden groter zijn. Om snel ter plaatse te zijn maakt Haaglanden gebruik van een brandweermotor. De motorrijder die als eerste ter plaatse is, kan dan inschatten om wat voor soort brand het gaat en welk materieel ingezet moet worden. 'Snel ter plaatse komen is natuurlijk belangrijk, maar als je dan nog moet uitvinden wat er dan aan de hand is, dan is dat natuurlijk jammer van de tijd.'

Meer verkeer Brandweer Haaglanden heeft ook last van het steeds drukker wordende verkeer, maar volgens Lieben staat veiligheid op de eerste plaats. 'Daardoor zullen we soms een langere responstijd hebben.' Het brandweerkorps van Hollands Midden doet er 7,5 minuut over om bij een brand te komen.