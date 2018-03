D66 Voorschoten wil met Leiden samenwerken

DEN HAAG - D66 in Voorschoten richt zich niet langer op een samenwerking met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg, maar kiest volledig voor de Leidse regio. 'We zitten dicht tegen Leiden aan. Problemen moeten gezamenlijk aangepakt worden', zei lijsttrekker Adriaan Andringa in het programma Muijs in de Morgen op Radio West.

Volgens Andringa is er momenteel sprake van een 'bestuurlijke spaghetti'. 'Dat is echt een probleem voor Voorschoten. We werken met allemaal gemeenten samen: deels met Wassenaar, deels met Den Haag, deels met Leidschendam-Voorburg en deels met Leiden. Het sluit allemaal niet goed op elkaar aan. We moeten daar iets aan doen en echt kiezen voor één regio', zei Andringa bij Muijs in de Morgen.

Eerder sprak Andringa zich juist uit over een mogelijke fusie tussen Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Dat ziet hij niet meer zitten. We kiezen voor de Leidse regio', aldus Andringa. 'We hebben uitdagingen gemeen met Leiden. Als het gaat om woningbouw, jeugdhulp en bereikbaarheid zitten we dicht tegen Leiden aan. Als je nu vanuit Voorschoten naar de snelweg probeert te komen, moet dat via het Lammenschansplein in Leiden, als we iets aan bereikbaarheid willen doen is dat een gemeenschappelijke opgave.'



Niet fuseren

De D66-lijsttrekker benadrukt dat hij niet met Leiden wil fuseren. 'Voorschoten kan prima zelfstandig blijven. Alleen moeten we al die losse samenwerkingsbandjes doorlichten en één richting opgaan.'

Of Wassenaar dan helemaal niet meer in beeld is? 'We hebben al een ambtelijke samenwerking. Als Wassenaar ook met Leiden wil, dan kan dat prima, maar het kan niet zonder Leidse regio.'

