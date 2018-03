Optreden met The Script: 'Het was een magisch moment'

LEIDEN - 'Kippenvel, het was een magisch moment', zegt voorzitter Kees Schoonwater van Amígo. De Leidse show- & marchingband stond donderdagavond in een bomvolle Ziggo Dome, waar ze samen met de Ierse band The Script een nummer speelden. Vrijdagavond staan de muzikanten opnieuw in de Amsterdamse concertzaal.

Afgelopen dinsdag werden de Leidenaren opeens benaderd door de rockband: of ze donderdag en vrijdag een nummer met hen mee wilden spelen? 'Het was allemaal heel kort dag.' Het maakte niet uit, Amígo hoefde er niet lang over na te denken en oefende het nummer. 'Tijdens de soundcheck hebben we donderdagmiddag met de band gerepeteerd.'



Via jeugband uit Engeland

Een paar uur later stonden ze op het podium. Bij het derde nummer - Paint the town green - liep de fanfare samen met de bandleden van The Script door de zaal naar het hoofdpodium. 'In deze context, in zo'n zaal met een band, was het voor het eerst dat we dit deden. Het was fantastisch, een enorm unieke ervaring', blikt Schoonwater terug.

The Script benaderde de Leidenaren via een jeugdband uit Engeland. 'Wij hebben een connectie met die jeugdband. Zij hebben hetzelfde bij The Script gedaan in Londen en adviseerden ons.' Of het voor herhaling vatbaar is? 'Wat ons betreft wel!'

