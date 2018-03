Volvo Ocean: Grootste sportevenement Scheveningen in 100 jaar

DEN HAAG - De Volvo Ocean Race gaat Scheveningen op de kaart zetten. Maar of het evenement, vanaf eind juni in de badplaats, het grootste ooit wordt in dit deel van de stad moeten we nog even afwachten.

Over precies honderd dagen - op 24 juni - komen de zeilers aan in de Scheveningse haven. Wethouder Karsten Klein verwacht 400.000 bezoekers. 'Dit is groter dan de WK Beachvolleybal en WK Hockey; dit is groter dan alle sportevenementen die Den Haag eerder heeft gehad,' zei hij vrijdag op een presentatie.



Of dat helemaal waar is, kan nog in twijfel worden getrokken. Zo had de badplaats in de zomer van1892 een enorme Internationale Sporttentoonstelling die Scheveningen destijds veel faam verschafte. Er kwamen toen 600.000 betalende toeschouwers. De huidige generatie betrokkenen wil dat evenement wel naar de kroon steken, zo wordt duidelijk.

De Volvo Ocean Race brengt ook ongemak met zich mee, zo meldde de wethouder. Een deel van Scheveningen wordt afgesloten voor auto's die niet van bewoners zijn. Klein adviseert mensen dan ook om niet met de auto naar de stad te komen. Er worden pendelbusjes ingezet. Inwoners van Scheveningen kunnen hun auto nog wel gewoon in de wijk kwijt. Voor alle andere auto's geldt een wegsleepregeling.



'We verwachten minimaal miljoen bezoekers'

Vrijdag was een speciale perspresenatie van het evenement. Via Skype werd contact gelegd met het Nederlandse team AkzoNobel, dat momenteel op de derde plek staat. Zij varen nu bij Nieuw-Zeeland en maakten onlangs een stop bij Auckland waar ze werden opgewacht door een half miljoen bezoekers. 'Als we in Den Haag aankomen, verwachten we minimaal een miljoen bezoekers', grapten de Nederlandse zeilers.



We willen dat minimaal een miljoen bezoekers ons ontvangen Nederlandse zeilers

Premier Mark Rutte moet vrijdag niet vreemd opkijken als hij opeens zeilbootjes vanuit zijn torentje voorbij ziet schieten. Om het zeilevenement te promoten krijgen basisschoolleerlingen vrijdag zeilles in de Hofvijver. Ook loopt er de hele dag een albatros, de mascotte van de race, rond.

