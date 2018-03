Geen verkiezingen in Noordwijk: 'Het voelt een beetje verlaten'

NOORDWIJK - In de nieuwe fusiegemeente Noordwijk (Noordwijk en Noordwijkerhout) wordt woensdag niet gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Pas in november gaan de inwoners naar de stembus. Geen kriebels en verkiezingskoorts dus en daardoor voelt burgemeester Jan Rijpstra zich 'een beetje verlaten'.

Door de herindeling heeft de gemeente een bijzondere positie. 'De verkiezingsperiode heeft iets speciaals. Je bent heel erg met elkaar bezig om een boodschap over te brengen. En dan de dag zelf waarop je eigenlijk alleen maar kan wachten op de uitslag. Dat gaan we natuurlijk wel missen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe de verhoudingen in onze regio eruit komen te zien.'

Toch kunnen de bewoners wel naar de stembus, want er wordt ook een referendum over de sleepwet gehouden. Rijpstra verwacht een lage opkomst: 'Gezien de laatste referenda die we gehad hebben, verwacht ik toch dat dat percentage erg laag komt te liggen. Jammer, ik ben dan ook geen voorstander van een referendum, maar het is er nu eenmaal dus het gaat gewoon door.' De gemeente Noordwijk heeft dan ook minder stembureaus dan tijdens gemeenteraadsverkiezingen.



Laatste maanden als burgemeester

Beide gemeentes zijn druk met de voorbereidingen voor de fusie. 'Ambtenaren moeten natuurlijk ook herplaatst worden, daar wordt natuurlijk ook zeer zorgvuldig naar gekeken. We kunnen nu een slag maken, naar een andere indeling of een andere werkzijze. We pakken nu een heleboel zaken tegelijk op. Dat wil dus niet zeggen dat dat ook allemaal op 1 januari klaar is, dat zou uniek zijn. Je hebt zeker twee tot drie jaar nodig om een nieuwe gemeente te laten landen. En die tijd nemen we dan ook.' Of dat ook met burgemeester Rijpstra aan het roer is? De tijd zal het leren. Rijpstra hoopt van wel.

