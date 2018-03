Deel dit artikel:











Selfies maken in bollenvelden, boeren zijn er helemaal klaar mee Anja Jansze en Rudolph Uittenbogaard plaatsen eerste bord | Foto: VidiPhoto De eerste borden tegen selfies in bollenveld | Foto: VidiPhoto

TEYLINGEN - 'Please do not enter the flower fields'. Zo'n 500 borden met die tekst worden de komende weken in de Bollenstreek geplaatst. Toeristen wordt opgeroepen niet de bollenvelden in te gaan om een foto te maken. Wie een foto, video of selfie wil maken wordt vriendelijk verzocht dat op enige afstand te doen.

Kwekers zijn het al jaren zat dat toeristen de bollenvelden inlopen voor een foto. De bollen worden niet alleen vernield doordat de toeristen erop trappen. De kwekers willen ook de kwaliteit beschermen. Bij het verduurzamen van de bollenteelt wordt gewerkt met strikte hygiëneregels. Hoe schoner de teelt, hoe minder ziekten en plagen en hoe minder gewasbeschermingsmiddelen er gebruikt hoeven te worden. Lopen door de velden kan voor mensen onschadelijke bollenziekten verspreiden, met als gevolg grote schade aan de teelt.

Start toeristenseizoen Het eerste bord werd donderdag geplaatst door mede-initiatiefnemer Anja Jansze samen met kweker Rudolph Uittenbogaard uit Noordwijkerhout. Het toeristenseizoen start 22 maart onder meer met de opening van Keukenhof. Dit voorjaar worden in totaal meer dan drie miljoen toeristen verwacht. Het bollenareaal in Nederland beslaat zo'n 25.000 hectare. LEES OOK: Koning Winter zit tulpen in Keukenhof dwars: 'Als het koud is groeien ze niet'