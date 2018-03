Het eerste jaar van Pauline Krikke in foto's

DEN HAAG - Pauline Krikke is precies een jaar burgemeester van Den Haag. En waar we ons een jaar geleden nog afvroegen wanneer de nieuwe burgemeester op sociale media zou verschijnen, is ze er nu niet meer van weg te slaan. Daarom de leukste foto's van haar eerste burgemeestersjaar op een rij. Van haar eigen Instagram natuurlijk.

Ze heeft het eventjes geprobeerd op Twitter, maar Instagram lag toch meer in het straatje van de destijds kersverse burgemeester van Den Haag. Het Twitteraccount van Pauline Krikke werd al snel aan de kant gezet, waarna vele kiekjes op Instagram verschenen.

En de allereerste foto die zij op haar account heeft geplaatst is meteen een bijzondere: namelijk eentje waar zij samen met de koning op staat tijdens de opening van gebouw B30 aan de Bezuidenhoutseweg.



Tijdens de zeventigste Vlaggetjesdag werd in Scheveningen uitbundig gevierd dat de nieuwe haring weer in het land is. Pauline Krikke luidde het feestelijke weekend in met het eerste vaatje Burgemeestersharing.



Ook op Prinsjesdag mag (de hoed van) Pauline Krikke natuurlijk niet ontbreken. Op Instagram showt Krikke maar meteen haar hele outfit.



Een beschuitje eten én een selfie met de Haagse burgemeester. Wie wil dat nu niet? Deze drie meiden mochten het tijdens het Nationale Schoolontbijt allebei beleven.



Zie ginds komt de stoomboot... Tijdens de intocht van Sinterklaas mocht Pauline Krikke de Sint en zijn Pieten welkom heten op de kade van Scheveningse Haven.



Het leven van een burgemeester gaat niet altijd over rozen. Het bezoek aan het Straatpastoraat Vincentius' Hof was volgens Krikke met recht een WERKbezoek.



Geen Palletoorlog voor Pauline Krikke. In de dagen voor oud en nieuw heeft ze een kijkje genomen bij zowel de vreugdevuren op Scheveningen als in Duindorp. Het was nog even onzeker of de vreugdevuren ontstoken mochten worden vanwege de harde wind die werd verwacht, maar uiteindelijk mocht de fik er toch nog in.



Het Instagramaccount van Pauline Krikke bestaat niet alleen uit foto's tijdens het werk. Zo plaatste ze een foto terwijl ze lekker aan het uitwaaien was op Kijkduin - en liet ze ons kennis maken met haar hond Harley.



In januari stond Krikke al een aardig tijdje aan het roer in Den Haag, maar dat betekent niet dat haar voorganger zomaar wordt vergeten. Maar om de naam van Van Aartsen nou onder haar foto te plaatsen...



Wat is er voor kinderen nou fijner dan voorgelezen te worden... en al helemaal als dat door de burgemeester gebeurt! Tijdens de Nationale Voorleesdagen las Krikke het boekje 'Ssst! De tijger slaapt' voor aan kinderen van basisschool de Regenboog.



Wist je dat Pauline Krikke een eigen rubriek heeft bij Omroep West? Elke maand komt de burgemeester langs in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf tijdens de rubriek 'Mevrouw de burgemeester'.



Aan hardlopen heeft Krikke zich niet gewaagd, maar het startschot geven van de NN CPC Loop deed de burgemeester maar al te graag. De 44e editie van de CPC Loop was met bijna 41.000 hardlopers een geslaagde editie.