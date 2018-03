Luister terug: verkiezingsdebat Alphen aan den Rijn: bouwen in de polder of niet?

ALPHEN AAN DEN RIJN - Ook in Alphen aan den Rijn moet er hard worden gewerkt om de woningnood in de stad tegen te gaan. Is bouwen in de polder dé oplossing hiervoor? Dat en meer kwam tussen 18.00 uur en 19.00 uur aan bod tijdens het verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers op Omroep West en Studio Alphen.

Want dat er de komende tientallen jaren meer woningen nodig zijn in Alphen aan den Rijn, daar zijn de meeste partijen het wel over eens. Maar de vraag blijft: waar moeten deze woningen worden gebouwd? Langs de grenzen van de gemeente? Of toch maar in de polder?

En hoe zit het met de andere kwesties in de stad? Denk bijvoorbeeld aan het parkeren in het centrum. Moet dit het eerste anderhalf uur gratis worden? Zo ja, wie gaat dit dan betalen? Of wat te denken van het schoolzwemmen. Moet dit weer verplicht terugkomen op basisscholen?



Luister terug

Radio West en Studio Alphen lieten de lijsttrekkers over deze en andere onderwerpen live met elkaar in debat gaan, tussen 18 en 19 uur in het programma Studio Haagsche Bluf. De uitzending is terug luisteren via internet.