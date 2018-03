Deel dit artikel:











Schaatsclubs Alphen zien 333-meter baan in Leiden wel zitten Oefenen op de schaats met een rek | Foto: ANP Een impressie van één van de toekomstige sportaccomodaties in Leiden (foto: Gemeente Leiden)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Er is bij de schaatsverenigingen in Alphen aan den Rijn voldoende draagvlak voor een 333-meter schaatsbaan in Leiden. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Alphen, meldt mediapartner Studio Alphen.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders beslist of ze financieel bijdragen aan de baan. Voor Alphen komt dat neer op zo'n 683.000 euro. De gemeente Leiden heeft Alphen per brief gevraagd om mee te betalen aan een nieuwe schaatshal. Het gaat om een nieuw te bouwen 333-meterbaan in Leiden. De gemeente wilde eerst een draagvlakonderzoek uitvoeren bij de verenigingen en de andere regiogemeenten.

Wedstrijdbaan Schaatsvereniging STC de Rijnstreek liet eerder al weten dat er behoefte is aan een dergelijke ijsbaan. 'Een nieuwe 250-meterbaan is al mooi, maar we kunnen pas echt uit de voeten met een 333-meterbaan', zei Bart de Vries van STC de Rijnstreek tegen Studio Alphen. Een 250-meterbaan is vooral voor recreatief gebruik, hier kunnen geen (officiële) wedstrijden op verreden worden. Een 333-meterbaan voldoet aan de eisen van een volwaardige KNSB-wedstrijdbaan, waardoor deze officiële wedstrijden wel mogelijk zijn.