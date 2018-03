Deel dit artikel:











Patrick Roest gehuldigd in zijn woonplaats Lekkerkerk Schaatser Patrick Roest gehuldigd in zijn woonplaats Lekkerkerk (Omroep West)

LEKKERKERK - In Lekkerkerk is schaatser Patrick Roest vrijdag gehuldigd. Dat hij geeërd zou worden in zijn woonplaats, stond al vast. Want vorige maand won de 22-jarige Roest een zilveren en bronzen medaille tijdens de Olympische Spelen in PyeongChang. Maar tot ieders verrassing won hij afgelopen weekend ook het wereldkampioenschap allround schaatsen.

Voorafgaand aan de huldiging werd Roest ontvangen in het clubhuis van ijsvereniging Lekkerkerk. Na een korte rijtocht door het dorp werd hij, onder enorme belangstelling, geeërd op het gemeentekantoor door burgemeester Roel Cazemier. Roest kon niet bevroeden dat hij vrijdag ook gehuldigd zou worden als wereldkampioen. Op de tweede dag van het WK allround leek hij na een direct duel met Pedersen kansloos voor de titel. Enige wat de Noor moest doen was niet vallen in de laatste rit op de 10 kilometer tegen Sven Kramer. En uitgerekend dat is wat gebeurde, zodat niet Sven Kramer of Sverre Lunde Pedersen, maar Patrick Roest afgelopen weekend gekroond werd als wereldkampioen.

Ook Esmee Visser gehuldigd Op de ijsbaan in Leimuiden bij ijsclub Nut en Vermaak werd ook Esmee Visser in het zonnetje gezet. Visser werd olympisch kampioen op de 5 kilometer. Eerder al werd ze gehuldigd in haar woonplaats Beinsdorp.