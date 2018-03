Eerste en laatste vergadering voor raadslid: 'Mijn collega's vonden het wel grappig'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Eén vergadering mag VVD-er Maurice Piëtte zich raadslid noemen. Piëtte werd donderdag geïnstalleerd in de raad van Alphen aan den Rijn. Het was ook meteen zijn laatste vergadering, want woensdag zijn de verkiezingen en waarschijnlijk keert Piëtte niet terug in de raad.

De VVD-er staat namelijk op plek zeven van de lijst. Op dit moment heeft de VVD vijf zetels. 'Ik hoop het natuurlijk wel, maar het is twijfelachtig', zegt Piëtte.

Piëtte volgde Toetie Vorenkamp op die een maand geleden vertrok. De wet schrijft voor dat als er een mogelijkheid is om de vrijgekomen plek in te vullen, dit ook gedaan moet worden. 'Mijn collega's vonden het wel grappig. Ik vond het niet zo bijzonder, want ik ben veertien jaar raadslid in Rijnwoude geweest.'



Memorabele vergadering

Het was gelijk een memorabele vergadering voor het raadslid, want zijn speech werd bruut onderbroken. PvdA-raadslid Henk Goes vond het verhaal van zijn nieuwe collega blijkbaar niet zo interessant want hij zat een filmpje van Lilian Marijnissen te bekijken op zijn telefoon. Met z'n geluid aan. Piëtte: 'Ik zei nog dat hij beter een filmpje van zijn eigen lijsttrekker had kunnen bekijken.'