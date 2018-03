Deel dit artikel:











Verdachte van doden cafébaas langer vast Vanuit de gevangenis | Foto: John van der Tol

RIJSWIJK - De man (46) die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van café-eigenaar Lian Boel blijft twee weken langer vastzitten. Boel (52) werd dinsdagavond dood gevonden in een huis in de Doelenstraat in Rijswijk. De man die vastzit is de bewoner van het huis.

Hoe de Maassluizenaar precies is omgekomen heeft de politie niet bekendgemaakt. Het motief wordt gezocht in de relationele sfeer. LEES OOK: Maassluis rouwt om overleden cafébaas: 'Dit is met geen pen te beschrijven'