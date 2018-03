VVD wil meer handhavers en camera’s in strijd tegen verloedering

DEN HAAG - Meer (flexibele) camera’s, meer handhavers en de scanbus vaker de straat op. Schade aan de openbare ruimte altijd verhalen op de daders of op de ouders als daders minderjarig zijn.

Dat zijn enkele punten uit een actieplan tegen verloedering, dat de Haagse VVD vrijdag presenteerde. Doel is onder meer dat mensen 's avonds ongestoord de hond kunnen uitlaten of na het sporten veilig naar huis kunnen fietsen, aldus de liberalen.

De VVD erkent wel dat de misdaad- en criminaliteitscijfers al jaren dalen. 'Maar veiligheid is meer dan alleen cijfers. Onveiligheid kan soms ontstaan door verloedering in onze directe leefomgeving. Bijvoorbeeld wanneer muren beklad zijn met graffiti, de straten kapot zijn of wanneer er vuilnis op straat ligt', stelt de partij. Daarom het pleidooi voor schone straten en wijken, waar alles heel is. 'Want een veilige en leefbare wijk de kerntaak van de gemeente.'



Achterstallig onderhoud

In het plan trekt de Haagse VVD acht miljoen euro extra uit voor het aanpakken van achterstallig onderhoud en onveilig aanvoelende plekken. Daarvan moeten bijvoorbeeld meer straatvegers worden betaald. Ook moeten weesfietsen uit de hele stad worden verwijderd.

'De achtergelaten fietsen nemen veel ruimte in beslag in woonwijken. Soms lukt het dan ook niet om je fiets vast te zetten omdat veel plekken zijn ingenomen door weesfietsen. Ook dragen kapotte en verwaarloosde fietsen bij aan de verloedering van wijken', staat in het plan.



Kades vervangen

Verder moeten meer kades langs grachten worden vervangen. Die moeten 'veilig, groen en mooi' worden. 'Daarbij wordt er gelijk voor gezorgd dat bomen die worden geplant niet meer kunnen vergroeien in de kades, zodat ze toekomstbestendig en veilig kunnen groeien. De nieuwe kademuren zullen ook groeimogelijkheden bieden voor bijzondere flora en zullen faunavriendelijk zijn.'

De liberalen pleiten verder voor een betere aanpak van plak- en kladvandalisme, zoals graffiti. Want uit een inwonersenquête blijkt dat dit tot één van de grootste ergernissen van Hagenaars behoort.



Vuilnis

In straten waar nog zakken op straat staan, wil de VVD een proef doen met het ophalen van afval na 22 uur. Dat helpt ook tegen geluidsoverlast, omdat meeuwen met hun zoektocht naar voedsel na zonsopgang, voor veel lawaai zorgen.

Daarnaast moeten er 'slimmere prullenbakken' worden geplaatst. Die kunnen zelf bijhouden wanneer ze (bijna) vol zijn of verstopt zitten en geven dat dan door zodat er kan worden ingegrepen.



Verkrotte panden

Eerder deze week zei lijsttrekker Boudewijn Revis ook al bij Omroep West dat leegstaande verkrotte panden sneller en beter moeten worden aangepakt. 'Als je panden opknapt wordt de buurt automatisch mooier. Bovendien voelen mensen zich veiliger en hoeven buurtbewoners zich niet meer aan de panden te ergeren', zei hij. 'Als het dan eenmaal opgeknapt is, moeten we er wel voor zorgen dat het ook zo blijft.'