CSI bij de politierechter: wie verbouwde penthouse Hotel Huis ter Duin?

NOORDWIJK - Door tv-series als CSI zijn we eraan gewend dat misdrijven opgelost worden door DNA-sporen. Maar in het echt lukt dat niet altijd. Dat bleek bij een zitting van de politierechter over een vernieling van een penthouse van Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

De mooiste kamer van dat grand hotel was in juli 2013 door onbekenden veranderd in een puinhoop. De tv-kast vernield, een plafondlijst aan gruzelementen, rode vlekken op het tapijt en de inhoud van de minibar gestolen. De daders lieten een briefje achter: 'Voortaan beter afsluiten. Bedankt voor de wijn, sorry voor de schade.'

Bij het onderzoek van de kamer werden allerlei sporen veiliggesteld. Er waren onder meer afdrukken op wijnglazen en kauwgom op de tv-kast, aangebroken chocolade en een pakje Marlboro sigaretten. Pas na drie jaar, in 2016, werd er een DNA-match gevonden met Steven (24) uit Leiden. Hij stond in de systemen van justitie, omdat hij al eens was

veroordeeld tot een taakstraf voor oplichting.



Padje

Deze Leidenaar moest zich nu voor de politierechter verantwoorden voor vernieling en diefstal. Hij gaf toe dat hij wel eens een rekening van een hotel niet betaalde, maar wist niet meer wat er vijf jaar geleden in Huis ter Duin gebeurde. 'Ik was in die tijd van het padje geraakt, maar dit zie ik mezelf niet doen.' Hij was in 2013 dakloos en verslaafd aan

alcohol en drugs.

Steven herinnerde zich alleen dat hij via een balkon naar binnen was geklauterd. Hij had geen idee met wie hij in de kamer was geweest. Justitie weet dat ook niet. Bij het onderzoek zijn nog meer DNA-sporen aangetroffen, maar die konden niet worden gekoppeld aan de Leidenaar of andere personen. Het pakje sigaretten was niet van de Leidenaar, want hij rookte Camel en chocolade lustte hij niet.



Vrijspraak

Zo bleef er als bewijs tegen Steven alleen een afdruk op een wijnglas en kauwgom op de tv-kast over. Wat het Openbaar Ministerie betreft is dat onvoldoende. 'We weten gewoon te weinig', stelde de officier. Verdachte is binnen geweest, maar het is niet aan te tonen dat hij het penthouse heeft verbouwd.

Het OM vraagt vrijspraak in deze zaak en de rechter neemt die eis over. De verdachte is blij en opgelucht. 'Het is een lange weg geweest. Ik wil dit van me afschudden.' Steven gebruikt niet meer, heeft een woning en baan in de Leidse horeca.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

