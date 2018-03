Deel dit artikel:











Zeven tips na Poolse oproep over dood Orlando Orlando Boldewijn | Foto: ANP

DEN HAAG - Na de Poolse getuigenoproep over de dood van Orlando Boldewijn (17) heeft de politie zeven tips gekregen. Het lichaam van de Rotterdamse Orlando werd eind februari gevonden in het water bij het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg. De politie deed de extra oproep voor vissers die mogelijk iets hebben gezien.

Orlando kwam op zondag 18 februari niet thuis na een afspraak in Den Haag, die hij maakte via datingapp Grindr. De man met wie hij had afsproken zegt tegen de politie dat hij hem heeft afgezet bij het Böttgerwater. Wat er daarna met Orlando is gebeurd is nog een raadsel. De vissers zaten die zondag schuin tegenover de plek waar Orlando later werd gevonden. De politie denkt op basis van tips dat een aantal van deze vissers uit Polen komt. Volgens een tweet van de politie Rotterdam gaat het om twee vissers. Eerder kwamen er al 25 tips binnen over de dood van Orlando.

