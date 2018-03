Actie tegen vocht- en schimmelproblemen: 'Je wilt toch geen schimmel in je huis?'

DEN HAAG - De PvdA in Den Haag heeft donderdag een ludieke actie gehouden tegen vocht- en schimmelproblemen in woningen. De partij trok met een schimmel (een wit paard dus) door de stad en stelde voorbijgangers de retorische vraag: 'Je wilt toch ook geen schimmel in je huis?'.

De PvdA maakt zich al langer zorgen over over de kwaliteit van woningen in de stad. PvdA lijsttrekker Martijn Balster: 'Als je de situaties ziet uit de Schilderswijk, uit Laak, of Bouwlust, dan schrik je je dood. Kinderen met luchtwegproblemen. Volwassenen die met krabbers langs de muren moeten. Omdat huizen niet aan de eisen voldoen, omdat niemand onderhoud pleegt, omdat er te veel mensen in een woning wonen. Dat kan zo niet langer.'

Volgens Balster doen woningcorporaties langzaamaan steeds meer aan het probleem maar nog altijd niet genoeg. 'Daarom gaan we ook langs bij woningcorporatie Staedion, om hen verder aan te moedigen. Maar ook particuliere huisbazen moeten aan de slag. Desnoods pakken we ze aan met dwangsommen. Je kan mensen niet in degelijke omstandigheden laten wonen.'



Harde sancties

De PvdA pleit voor verdubbeling van de handhavingscapaciteit van de pandbrigade en harde sancties als woningen niet onderhouden worden. Met de groei van de stad en het gebrek aan huizen dreigen meer misstanden, die moeten we voor zijn. Daarom investeren wij 1 miljard in betere, betaalbare woningen.'